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Названа найкомфортніша температура у квартирі для роботи та сну

Яка температура в квартирі буде комфортною для роботи та сну (фото: unsplash com)
Автор: Анна Шиканова

У розрахунках температурного режиму у приміщеннях є кілька критеріїв. Є показники оптимальної температури, а ще є - допустимі. Також враховується вологість повітря та швидкість його руху.

Яка температура рахується оптимальною – читайте у матеріалі Styler нижче.

Яка температура у квартирі вважається нормою

Якість повітря та оптимальна температура у квартирі – це гарантія здорового способу життя, гарного настрою, працездатності. При цьому температурний режим у різних приміщеннях відрізняється.

Відповідно до "Санітарних норм в окремих приміщеннях", які використовують при будівництві, для квартири актуальні такі показники:

  • Кухня - 22 градуси
  • Ванна – від 19 до 21 градуса
  • Туалет 24-26 градусів
  • Комора - 16-18 градусів
  • Житлові кімнати – від 20 до 22 градусів
  • Робочий кабінет – від 20 до 22 градусів
  • Міжквартирний коридор – від 18 до 20 градусів
  • Сходи та вестибюль - від 16 до 18 градусів

В останні роки задля економії багато людей звикли використовувати зовсім інші параметри й оптимальною температурою вважається взимку – від 18 до 20 градусів тепла.

Згідно з документом про подачу тепла "Про затвердження правил надання послуг з надання теплової енергії та типових договорів про надання послуг постачання теплової енергії", нормою вважається температура не нижче +20 градусів у кімнатах, а в інших приміщеннях – 18 градусів тепла.

А яка температура вважається допустимою?

Є й інші норми, що регулюють допустиму температуру у приміщеннях. Нижче за ці параметри температура не повинна опускатися:

  • Кухня – 20 градусів
  • Ванна - 18 градусів
  • Туалет – 18 градусів
  • Комора - 14 градусів
  • Житлова кімната -18 градусів
  • Робочий кабінет – 18 градусів
  • Міжквартирний коридор – 16 градусів
  • Сходова клітка та вестибюль - 12 градусів

Є й винятки

У приміщеннях, де знаходяться постійно діти, люди похилого віку, люди з ослабленим здоров'ям, хворі, що лежать, і так далі - повинна бути підвищена оптимальна норма. У зимовий період – це від +2 до +5 градусів до стандартних показників, тобто не менше +20+25 градусів.

Для сну необхідна нижча температура

У фізіології вказується, що найкомфортніша температура повітря для людини – від +18 до +24 градусів із вологістю повітря від 55% до 70%.

При цьому для сну людині достатньо, щоб у приміщенні було від 16 до 19 градусів. Це пов'язано з тим, що температура тіла людини під час сну може опускатися нижче від норми в 36,6.

При цьому в найтеплішій зоні мають бути ноги, а в прохолодній - голова. Чим більша різниця між температурою голови та ніг - тим міцніший сон.

Експерти також рекомендують не терпіти холоду, коли ви лягаєте в ліжко. Якщо в приміщенні дуже холодно, і теплі пледи зі шкарпетками не рятують - зробіть просту грілку і покладіть її в ліжко. Це допоможе швидко заснути.

До речі, раніше ми розповідали про те, як зробити найпростіші грілки своїми руками.

Також ми писали правила, які допоможуть швидко зігрітися в холодній квартирі.

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