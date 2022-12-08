Названа самая комфортная температура в квартире для работы и сна

Какая температура в квартире считается нормой

Качество воздуха и оптимальная температура в квартире - это гарантия здорового образа жизни, хорошего настроения, работоспособности. При этом температурный режим в разных помещениях отличается.

Согласно "Санитарным нормам в отдельных помещениях", которые используют при строительстве, для квартиры актуальны такие показатели:

Кухня - 22 градуса

Ванная - от 19 до 21 градуса

Туалет 24-26 градусов

Кладовая - 16-18 градусов

Жилые комнаты - от 20 до 22 градусов

Рабочий кабинет - от 20 до 22 градусов

Межквартирный коридор - от 18 до 20 градусов

Лестница и вестибюль - от 16 до 18 градусов

В последние годы ради экономии многие люди привыкли использовать совсем другие параметры и оптимальной температурой считается зимой - от 18 до 20 градусов тепла.

Согласно документу о подаче тепла "Об утверждении правил оказания услуг по предоставлению тепловой энергии и типовых договоров об оказании услуг поставки тепловой энергии", нормой считается температура не ниже +20 градусов в комнатах, а в остальных помещениях - 18 градусов тепла.

А какая температура считается допустимой?

Есть и другие нормы, которые регулируют допустимую температуру в помещениях. Ниже этих параметров температура не должна опускаться:

Кухня - 20 градусов

Ванная - 18 градусов

Туалет - 18 градусов

Кладовая - 14 градусов

Жилая комната -18 градусов

Рабочий кабинет - 18 градусов

Межквартирный коридор - 16 градусов

Лестничная клетка и вестибюль - 12 градусов

Есть и исключения

В помещениях, где находятся постоянно дети, люди пожилого возраста, люди с ослабленным здоровьем, лежачие больные и так далее - должна быть повышенная оптимальная норма. В зимний период - это от +2 до +5 градусов к стандартным показателям, то есть не менее +20 +25 градусов.

Для сна необходима более низкая температура

В физиологии указывается, что самая комфортная температура воздуха для человека - от +18 до +24 градусов с влажностью воздуха от 55% до 70%.

При этом для сна человеку достаточно, чтобы в помещении было от +16 до +19 градусов. Это связано с тем, что температура тела человека во время сна может опускаться ниже от нормы в 36,6.

При этом в самой теплой зоне должны быть ноги, а в самой прохладной - голова. Чем больше разница между температурой головы и ног - тем крепче сон.

Эксперты также рекомендуют не терпеть холод, когда вы ложитесь в постель. Если в помещении слишком холодно, и теплые пледы с носками не спасают - сделайте самую простую грелку и положите ее в кровать. Это поможет быстро уснуть.