UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Названа найбрудніша річ, яку ви можете тримати у ванній чи туалеті

Фото: Яка найбрудніша річ у ванній кімнаті (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Експерти з прибирання розказали, чому мати туалетну щітку у ванній кімнаті не найкраща ідея.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на гуру прибирання в TikTok.

Який предмет найбрудніший у ванній або туалеті

Експерт з прибирання стверджує, що якби ви знали, наскільки брудна туалетна щітка - ви б одразу її позбулися.

У той час як ця щітка може здатися стандартним предметом у ванній кімнаті, оскільки вона допомагає ретельно очистити унітаз, вона може бути зовсім не ідеальним інструментом. 

Незалежно від того, чи це традиційна щітка, чи її гумова версія, експерти впевнені - її використовувати негігієнічно.

Замість цього вони рекомендують взяти для чищення унітазу відбілювач і губку, але не забувайте про  захист рук і шкіри гумовими рукавичками.

Туалетна щітка - це брудний предмет (Скриншот)

З моменту публікації на платформі відео зібрало понад 213 тисяч переглядів, що викликало розділену реакцію, незважаючи на надані поради.

Багато користувачів TikTok висловили скептицизм щодо відмови від туалетної щітки, а деякі навіть написали, що не збираються від неї відмовлятися.

Читайте РБК-Україна в Google News
туалетПрибирання будинку