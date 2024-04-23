Названа найбрудніша річ, яку ви можете тримати у ванній чи туалеті

Який предмет найбрудніший у ванній або туалеті

Експерт з прибирання стверджує, що якби ви знали, наскільки брудна туалетна щітка - ви б одразу її позбулися.

У той час як ця щітка може здатися стандартним предметом у ванній кімнаті, оскільки вона допомагає ретельно очистити унітаз, вона може бути зовсім не ідеальним інструментом.

Незалежно від того, чи це традиційна щітка, чи її гумова версія, експерти впевнені - її використовувати негігієнічно.

Замість цього вони рекомендують взяти для чищення унітазу відбілювач і губку, але не забувайте про захист рук і шкіри гумовими рукавичками.

Туалетна щітка - це брудний предмет (Скриншот)

З моменту публікації на платформі відео зібрало понад 213 тисяч переглядів, що викликало розділену реакцію, незважаючи на надані поради.

Багато користувачів TikTok висловили скептицизм щодо відмови від туалетної щітки, а деякі навіть написали, що не збираються від неї відмовлятися.