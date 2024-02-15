Які чотири хитрощі допоможуть швидко звільнити місце у вашій шафі

У вас багато одягу і при цьому небагато місця для зберігання? Є прості чотири способи звільнити місце в гардеробі або шафі для ваших улюблених речей і позбутися хаосу.

Як швидко навести лад у шафі та звільнити в ній багато місця, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Fit for Fun.

Дістаньте все з шафи

Щоб повністю розібрати гардероб з нуля, його необхідно повністю звільнити. Це займе деякий час і сили, але ви будете вражені тим, що ховається між полицями.

Після цього зробіть прибирання на полицях і протріть всі поверхні.

Сортуйте одяг

Якщо перед вами все розкладено на підлозі, то вам буде легше відсортувати всі речі. Відкладіть те, що ви хочете зберегти та з чим готові розлучитися. Розділіть усе, що хочете зберігати у шафі, на групи. Наприклад: окремо джинси, окремо сукні, окремо футболки та топи, окремо светри.

Складіть речі групами у шафу. Можна також розкласти по кольорах або використовувати спеціальні тканинні короби з табличками.

Знайдіть невеликих помічників

У невеликих шафах не варто використовувати громіздкі короби чи товсті вішалки. Вони займають непотрібне місце та відвертають увагу. Використовуйте тонкі та прості плічка. Це створить більше місця та виглядає акуратніше.

Встановіть підвісні відділення на внутрішній стороні дверей шафи, які підходять для невеликих предметів одягу: спідньої білизни, купальників, шкарпеток, шарфів та колготок.

Створіть цифровий архів

Якщо ви дійсно більше не носите одяг, то ви можете його комусь подарувати. Все, що вам ще дорого, але вже зараз немодно, ідеально підійде для архіву.

Звучить складно, але насправді дуже просто і цим методом користується Кім Кардаш'ян. Він гарантує, що старі скарби не будуть забуті.

Сфотографуйте кожен предмет одягу, який хочете мати у своєму архіві та збережіть його у спеціально створеній папці. Потім можна обережно розкласти одяг по коробках і розсортувати за категоріями "весна/літо", "осінь/зима" і зберігати в підвалі або на горищі.

Завдяки цифровізації вам буде легко запам'ятати старі предмети одягу в майбутньому і знайти їх знову, коли вони вам знадобляться.