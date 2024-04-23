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Названа самая грязная вещь, которую вы можете держать в ванной или туалете

Фото: Какая самая грязная вещь в ванной (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Эксперты по уборке рассказали, почему иметь туалетную щетку в ванной не лучшая идея.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на гуру уборки в TikTok.

Какой предмет самый грязный в ванной или туалете

Эксперт по уборке утверждает, что если бы вы знали, насколько грязна туалетная щетка  - вы бы сразу от нее избавились.

В то время как эта щетка может показаться стандартным предметом в ванной, поскольку она помогает тщательно очистить унитаз, она может быть совсем не идеальным инструментом.

Независимо от того, это традиционная щетка или ее резиновая версия, эксперты уверены - ее использовать негигиенично.

Вместо этого они рекомендуют взять для чистки унитаза отбеливатель и губку, но не забывайте о защите рук и кожи резиновыми перчатками.

Туалетная щетка – это грязный предмет (Скриншот)

С момента публикации на платформе видео собрало более 213 тысяч просмотров, что вызвало разделенную реакцию, невзирая на предоставленные советы.

Многие пользователи TikTok выразили скептицизм по поводу отказа от туалетной щетки, а некоторые даже написали, что не собираются от нее отказываться.

 

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