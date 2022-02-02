Названа категория украинцев, которым вдвое повысят пенсию

На сколько вырастут выплаты

Так, средняя надбавка составит около 700 гривен.

Отмечается, что участникам боевых действий выплаты должны пересчитать дважды. К тому же размер выплаты зависит от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Сумму вычисляют исходя из 25% его значения. В декабре 2021 года прожиточный минимум увеличился до 1934 гривен, поэтому надбавка составляла 483 гривны и 50 копеек.

В июле в Кабмине намерены увеличить прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц до 2027 гривен. В результате надбавка вырастет до 506 гривен 75 копеек. А вот следующее повышение запланировано на декабрь 2022 года.

Кроме того, прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц увеличится до 2093 гривен. До того за ним вырастет и размер надбавки, а именно до 523 гривен 25 копеек.

Добавим, что с 1 января 2022 года в Украине изменились условия выхода на пенсию по возрасту. В частности, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, надо иметь не менее 29 лет страхового стажа.

А для выхода на пенсию в 63 года нужно, чтобы страховой стаж составлял от 19 до 29 лет.