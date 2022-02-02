Названо категорію українців, яким вдвічі підвищать пенсію

На скільки зростуть виплати

Так, середня надбавка становитиме близько 700 гривень.

Зазначається, що учасникам бойових дій виплати мають перерахувати двічі. До того ж розмір виплати залежить від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Суму обчислюють виходячи з 25% його значення. У грудні 2021 року прожитковий мінімум збільшився до 1934 гривень, тому надбавка становила 483 гривні та 50 копійок.

У липні в Кабміні мають намір збільшити прожитковий мінімум для непрацездатних осіб до 2027 гривень. В результаті надбавка зросте до 506 гривень 75 копійок. А от наступне підвищення заплановано на грудень 2022 року.

Окрім того, прожитковий мінімум для непрацездатних осіб збільшиться до 2093 гривень. До того за ним зросте і розмір надбавки, а саме до 523 гривень 25 копійок.

Додамо, що з 1 січня 2022 року в Україні змінилися умови виходу на пенсію за віком. Зокрема, щоб вийти на пенсію в 60 років, треба мати не менше 29 років страхового стажу.

А для виходу на пенсію в 63 роки потрібно, щоб страховий стаж становив від 19 до 29 років.