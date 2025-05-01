Названа група крові, яка притягує комарів, немов магніт: це повинен знати кожен

Якщо вас постійно кусають комарі, причина може критися у вашій групі крові. Дізнайтеся, яка саме група крові притягує цих комах, немов магніт, згідно з науковими дослідженнями.

Про те, яку групу крові у людей просто обожнюють комарі, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Яка група крові вабить комарів?

Науковці вже давно досліджують, що саме робить людину "смачною" для комарів. Вуглекислий газ, який ми видихаємо, тепло тіла, молочна кислота у поті, певні бактерії на шкірі - усе це відіграє роль. Але є ще один фактор, який, як виявилося, має значний вплив на комарів: група крові.

Дослідження, зокрема опубліковані в Journal of Medical Entomology, виявили чітку залежність між групою крові людини та її привабливістю для комарів. Результати були однозначними: комарів найбільше приваблює перша група крові (I або O)

Люди з цією групою крові стають мішенню для комарів приблизно на 83% частіше, ніж люди з іншими групами.

На другому місці за привабливістю знаходиться третя група крові (III або B), потім четверта (IV або AB). Найменш привабливою для комарів виявилася ДРУГА група крові (II або A).

Чому так відбувається? Справа не лише в самій крові, а в тому, як організм "повідомляє" комарам про свою групу крові. Близько 80% людей є так званими "секреторами"- це означає, що вони виділяють водорозчинні антигени своєї групи крові (речовини, що визначають групу) через шкіру, зі слиною та іншими біологічними рідинами. Комарі здатні розпізнавати ці антигени. І, схоже, антигени першої групи крові є для них найсильнішим сигналом "їжа тут". Люди, які не є секреторами (близько 20%), менш привабливі для комарів, незалежно від їхньої групи крові, тому що їхні антигени не так легко виявляються на поверхні шкіри.

Отже, якщо у вас перша група крові, і ви належите до більшості людей-секреторів (а ви, ймовірно, секретор, якщо точно не знаєте протилежного), то ви справді для комарів є більш бажаною ціллю. Можна сказати, що ви для них – "магніт".

Чи означає це, що люди з першою групою крові приречені на укуси?

Абсолютно ні! Група крові – це лише один із факторів, і далеко не єдиний. На привабливість для комарів також сильно впливають:

Кількість вуглекислого газу, що видихається

Чим більше CO2, тим легше комару вас знайти. Більші люди, а також ті, хто щойно займався спортом, видихають більше CO2.

Тепло тіла

Комарі реагують на тепло. Активність підвищує температуру тіла.

Молочна кислота та інші речовини в поті

Піт містить різні хімічні сполуки, які приваблюють комарів.

Бактерії на шкірі

Склад мікрофлори шкіри може впливати на те, наскільки ви привабливі.

Колір одягу

Комарі візуально реагують на темні кольори, оскільки вони поглинають більше тепла і виділяються на фоні.

Що робити, якщо у вас перша група крові?

Знання своєї групи крові та її потенційної привабливості для комарів не змінить вашу біологію, але може спонукати до більш активних заходів захисту:

Використовуйте ефективні репеленти

Засоби з вмістом ДЕТА (DEET), пікаридину (picaridin) або олії лимонного евкаліпта є найбільш дієвими. Наносьте їх згідно з інструкцією.

Обирайте правильний одяг

Носіть світлий одяг, що максимально закриває тіло, особливо під час пікової активності комарів (на світанку та в сутінках).

Уникайте "години пік"

Обмежуйте перебування на вулиці, коли комарів найбільше.

Прибирайте стоячу воду

Комарі розмножуються у стоячій воді. Перевірте свій двір на наявність ємностей з водою (горщики, відра, старі шини).

Приймайте душ після фізичних навантажень

Змивайте піт та молочну кислоту, щоб зменшити свою привабливість.