Кліщі атакують: коли розпочинається сезон і як захиститися

Щороку в Україні близько 20 тисяч людей звертаються по медичну допомогу через укуси кліщів. Міністерство охорони здоров’я попереджає про ризик зараження небезпечними хворобами та закликає громадян бути обережними під час перебування на природі.

РБК-Україна розповідає, що робити, якщо вас вкусив кліщ.

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Коли сезон кліщів

Сезон активності кліщів зазвичай розпочинається в березні-квітні, а найбільша кількість укусів фіксується у травні та червні. Восени, у вересні-жовтні, ці паразити залишаються небезпечними, однак у листопаді їхня активність поступово знижується через холод. Водночас у зв’язку з глобальним потеплінням, кліщів можна зустріти навіть узимку, поза їхнім звичним періодом живлення.

Ці членистоногі мешкають у лісах, парках, високій траві, а також на присадибних ділянках. Вони непомітно очікують жертву, зачепившись за траву або гілки, і при контакті переповзають на тіло людини чи тварини.

Небезпека кліщів

Окрім неприємних укусів, кліщі можуть переносити небезпечні інфекції. Найпоширеніші з них - хвороба Лайма, яка вражає нервову систему, суглоби та серце, а також кліщовий енцефаліт, що здатний спричинити серйозні неврологічні ускладнення, включаючи параліч.

Що робити, якщо вас вкусив кліщ

У першу чергу, якщо вас укусив кліщ, рекомендується звернутися до лікаря, проте якщо такої можливості немає, варто скористатися спеціальним пристроєм - кліщосмиком.

Видаляти паразита потрібно обережно, уникаючи різких рухів. Не можна використовувати олію, спирт чи інші речовини для "удушення" кліща, оскільки це може спричинити потрапляння інфекції у кров.

Після видалення кліща місце укусу необхідно обробити антисептиком і ретельно вимити руки.

Протягом 30 днів слід спостерігати за станом здоров’я: насторожити мають почервоніння шкіри у місці укусу, підвищена температура, головний біль, біль у м’язах чи суглобах. У разі появи таких симптомів слід негайно звернутися до лікаря.

Медики також зазначають, що здавати кліща на аналіз не обов’язково, адже наявність борелій у ньому не гарантує зараження людини, так само як їх відсутність не виключає ризику інфікування.

Щоб мінімізувати ризик укусу, рекомендується носити світлий закритий одяг, використовувати засоби від кліщів і ретельно перевіряти тіло після прогулянок на природі.