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Названа дата виплати "карантинної тисячі": отримають не всі

STYLERЖиття    06.04.2020 - 14:56
Названа дата виплати "карантинної тисячі": отримають не всі
Виплати пенсіонерам у зв'язку з карантином (колаж: РБК-Україна)

Пенсіонери вже у квітні отримають "карантинну тисячу"

Карантин в Україні ввели з 12 березня, і в уряді одразу ж пообіцяли матеріальну допомогу найбільш вразливій категорії українців - пенсіонерам. Коли почнуть платити "карантинну тисячу", хто отримає гроші, а кого доплати не торкнуться - в матеріалі Styler.

Так, в Пенсійному фонді розповіли, що виплати отримають ті пенсіонери, щомісячні пенсії яких не перевищують 5 тисяч гривень. Таких людей в Україні близько 10 мільйонів.

В ПФУ нагадали, що "карантинну тисячу" українці отримають автоматично, звертатися нікуди не потрібно. Гроші будуть нараховані на банківські картки.

Ті пенсіонери, які отримують гроші через "Укрпошту" зможуть отримати їх протягом п'яти днів після нарахування. "Укрпошту" зобов'язали забезпечити гарантовану доставку коштів.

Якщо ж виплати з якихось причин не прийдуть вчасно, їх нарахують разом з квітневою пенсією.

Міністр соціальної політики Марина Лазебна на брифінгу розповіла, що виплати почнуться вже з 14 квітня. При цьому вона сказала, що відповідні зміни в державний бюджет досі не внесені.

"Якщо все це відбудеться (внесено зміни до держбюджету. - Ред.), то вже з 14 квітня 2020 року Пенсійний фонд нарахує всі ці виплати, і люди отримають ці виплати", - сказала міністр.

Крім того, з 1 квітня почнуться щомісячні виплати українським пенсіонерам, які досягли 80 років, а їх пенсія менше за 9205 гривень. Вони зможуть отримувати кожен місяць по 500 гривень до пенсії.

Раніше ми писали про те, які виплати пенсіонери отримають навесні 2020 року крім карантинної тисячі. А 300 тисяч киян зможуть отримати додаткові виплати до Великодня.

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