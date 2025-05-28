Названа абсолютна недієва добавка "для краси та молодості", на яку українки викидають гроші

Чому добавки колагену не працюють

Авторитетний український тренер розвіює міфи і жорстко заявляє, що навіть найдорожчий і "найкрутіший" колаген абсолютно марний, якщо у вашому раціоні хронічний дефіцит білка. Це не просто косметологічна проблема, а життєво важливе питання, яке впливає на кожну клітину вашого організму, травлення, ситість і, звичайно ж, ефективність схуднення.

Білок - головний будівельний матеріал організму

Білок - це не просто "спортсменська" їжа. Це фундаментальний нутрієнт, з якого буквально "збудоване" наше тіло. Він є основою:

ДНК та клітин

Кожна клітина вашого організму, від кісток до шкіри та зубів, формується з білка.

Органів та систем

Він впливає на роботу шлунково-кишкового тракту, внутрішніх органів.

Ферментів та гормонів

Білки є "робочими конячками", що запускають усі життєво важливі процеси.

Білок складається з менших "пазлів" - амінокислот. З близько 20 амінокислот, які використовує людина, 8-10 є незамінними, тобто наш організм не може їх виробляти самостійно, і ми повинні отримувати їх виключно з їжею. Саме тому так важливо споживати різноманітні джерела білка.

Існує білок тваринного та рослинного походження. Хоча тваринні білки засвоюються краще (близько 95% проти 85% у рослинних), про рослинні джерела також не варто забувати. Щоб отримати весь спектр незамінних амінокислот, ваше білкове харчування має бути максимально різноманітним. До речі, яйця вважаються еталонним джерелом білка за своїм амінокислотним складом.

"Який би ви класний і дорогий колаген не придбали: рідкий, сипучий, в таблетках, морський чи по вартості співмірний з золотом, якщо у вас по білку є дефіцити, то цей ваш колаген дорогущий не дасть жодного ефекту", - сказав Юрій.

Чому? Тому що колаген – це банально білок. Коли ви споживаєте його, ваш організм розщеплює його до амінокислот. А далі – найцікавіше, організм витратить ці амінокислоти там, де йому "захочеться" і де вони найбільш потрібні. Це означає, що замість того, щоб інтегрувати їх у вашу "шовковисту шкіру", тіло спрямує їх на відновлення внутрішніх органів, формування ферментів, підтримку імунітету -туди, де є критичний дефіцит.

"Займайтесь дурницями, краще слідкуйте за кількістю спожитого білка," – закликає фахівець.

За його словами, переглянувши тисячі раціонів своїх пацієнтів, він виявив практично у кожного є дефіцит білка.