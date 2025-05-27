Фармацевти розказали про аспірин те, на що ніхто не наважується

Аспірин є одним з найвідоміших і найбільш широко використовуваних ліків в останні десятиліття. Серед його різноманітних застосувань найвідомішим є його призначення як болезаспокійливий засіб.

Які ризики несе з собою вживання аспірину, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Marca.

Для чого використовують аспірин?

Аспірин знімає біль, пригнічуючи вироблення простагландинів, які, у свою чергу, відповідають за передачу больових сигналів у мозок. Він також має жарознижуючі властивості, тому гарно знижує температуру.

Крім того, він дуже підходять для зменшення запалення, особливо при призначенні високих доз; і він є антитромбоцитарним, тому запобігає утворенню тромбів шляхом інгібування адгезії тромбоцитів.

Коротше кажучи, аспірин - це препарат із багатьма перевагами та властивостями. Однак існує ряд побічних ефектів і ризиків, пов’язаних з його споживанням, про які попереджають фармацевти. Щоб їх уникнути, необхідно приймати його з обережністю і слідувати вказівкам фахівця.

Ризики вживання аспірину

Щоразу, коли ми приймаємо ліки, ми повинні робити це відповідно до порад лікаря чи спеціаліста. Також важливо, щоб ми були обізнані про можливі побічні ефекти та ризики, з якими ми можемо зіткнутися в результаті його прийому.

Що стосується аспірину, його не можна вводити або вживати дітям до 12 років, якщо це не призначено лікарем. Дорослим також слід проконсультуватися з лікарем, особливо якщо вони отримують будь-яке інше лікування або мають будь-які хронічні захворювання.

Крім того, аспірин може викликати шлунково-кишкові побічні ефекти. Деякі з них можуть включати виразку шлунка, кровотечі, біль у животі або нудоту. Людям з проблемами кровотечі слід бути особливо обережними, оскільки аспірин може подовжити час кровотечі, і це може призвести до серйозних проблем для людини, яка страждає від цього та вживає цей препарат під час прийому антикоагулянтів.

Важливо також зазначити, що ацетилсаліцилова кислота може викликати бронхоспазм і індукувати напади астми або інші реакції гіперчутливості, головним чином у тих пацієнтів, які вже мають патологію зазначених ознак.

Аспірин за рецептом зазвичай приймають два або більше разів на день. Безрецептурний аспірин зазвичай приймають один раз на день, щоб зменшити ризик серцевого нападу чи інсульту, або кожні 4-6 годин, якщо це необхідно для лікування лихоманки чи болю.