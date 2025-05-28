Названа абсолютная бесполезная добавка "для красоты и молодости", на которую украинки выбрасывают деньги

Почему добавки коллагена не работают

Авторитетный украинский тренер развеивает мифы и жестко заявляет, что даже самый дорогой и "самый крутой" коллаген абсолютно бесполезен, если в вашем рационе хронический дефицит белка. Это не просто косметологическая проблема, а жизненно важный вопрос, который влияет на каждую клетку вашего организма, пищеварение, сытость и, конечно же, эффективность похудения.

Белок - главный строительный материал организма

Белок - это не просто "спортсменская" пища. Это фундаментальный нутриент, из которого буквально "выстроено" наше тело. Он является основой:

ДНК и клеток

Каждая клетка вашего организма, от костей до кожи и зубов, формируется из белка.

Органов и систем

Он влияет на работу желудочно-кишечного тракта, внутренних органов.

Ферментов и гормонов

Белки являются "рабочими лошадками", запускающими все жизненно важные процессы.

Белок состоит из меньших "пазлов" - аминокислот. Из около 20 аминокислот, которые использует человек, 8-10 являются незаменимыми, то есть наш организм не может их производить самостоятельно, и мы должны получать их исключительно с пищей. Именно поэтому так важно потреблять разнообразные источники белка.

Существует белок животного и растительного происхождения. Хотя животные белки усваиваются лучше (около 95% против 85% у растительных), о растительных источниках также не стоит забывать. Чтобы получить весь спектр незаменимых аминокислот, ваше белковое питание должно быть максимально разнообразным. Кстати, яйца считаются эталонным источником белка по своему аминокислотному составу.

"Какой бы вы классный и дорогой коллаген не приобрели: жидкий, сыпучий, в таблетках, морской или по стоимости соизмеримый с золотом, если у вас по белку есть дефициты, то этот ваш коллаген дорогущий не даст никакого эффекта", - сказал Юрий.

Почему? Потому что коллаген - это банально белок. Когда вы потребляете его, ваш организм расщепляет его до аминокислот. А дальше - самое интересное, организм потратит эти аминокислоты там, где ему "захочется" и где они наиболее нужны. Это значит, что вместо того, чтобы интегрировать их в вашу "шелковистую кожу", тело направит их на восстановление внутренних органов, формирование ферментов, поддержку иммунитета - туда, где есть критический дефицит.

"Занимайтесь ерундой, лучше следите за количеством потребляемого белка," - призывает специалист.

По его словам, пересмотрев тысячи рационов своих пациентов, он обнаружил практически у каждого есть дефицит белка.