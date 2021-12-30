Назван самый вредный тип рыбных консервов: лучше не покупайте такие

Какие консервы могут стать причиной отравления

Врачи говорят, что при выборе консервов следует обращать внимание на срок годности и внешний вид банки.

"Бомбаж" - вздутость с двух сторон, либо звук при нажатии на донышко "хлопушка" - говорят о том, что консервы начали портиться.

Не берите консервы, если заметили негерметичность стеклянной или жестяной банки - подтеки, ржавчину по шву.

Какой тип консервов считается полезным, а какой - не очень?

Консервы могут быть "натуральными" (в собственном соку), в масле, в томатном соусе, а также консервы-супы, паштеты или суфле.

Рыбные консервы в собственном соку считаются полезными, так как в них много лишних жиров и добавок (кроме соли и специй). Эксперты говорят, что такая рыба не хуже свежей. Она богата белком, цинком, витаминами D и B12, железом, йодом, магнием, калием, селеной и Омега-3 жирными кислотами.

А вот консервы в масле и в томате лучше не употреблять тем, кто следит за калорийностью и составом своего рациона. В них есть лишний жир, а в рыбе с томатами еще и добавочный сахар.

Как правильно хранить консервы?

Закрытые рыбные консервы лучше всего хранить в сухом и прохладном месте при температуре от 0 до 15-20 градусов и относительной влажности воздуха не выше 75%.

После вскрытия жестяной банки консервы обязательно нужно переложить в стеклянную банку либо емкость из пищевого пластика.