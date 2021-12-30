Названо найшкідливіший тип рибних консервів: краще не купуйте такі

Які консерви можуть стати причиною отруєння

Лікарі кажуть, що при виборі консервів слід звертати увагу на термін придатності і зовнішній вигляд банки.

"Бомбаж" - здуття з двох сторін, або звук при натисканні на денце "хлопавка" - говорять про те, що консерви почали псуватися.

Не беріть консерви, якщо помітили негерметичність скляної або жерстяної банки - патьоки, іржу по шву.

Який тип консервів вважається корисним, а який - не дуже?

Консерви можуть бути "натуральними" (у власному соку), в олії, в томатному соусі, а також консерви-супи, паштети або суфле.

Рибні консерви у власному соку вважаються корисними, так як в них багато зайвих жирів і добавок (крім солі і спецій). Експерти кажуть, що така риба не гірша за свіжу. Вона багата білком, цинком, вітамінами D і B12, залізом, йодом, магнієм, калієм, селеною і Омега-3 жирними кислотами.

А ось консерви в олії і в томаті краще не вживати тим, хто стежить за калорійністю і складом свого раціону. У них є зайвий жир, а в рибі з томатами ще й додатковий цукор.

Як правильно зберігати консерви?

Закриті рибні консерви найкраще зберігати в сухому і прохолодному місці при температурі від 0 до 15-20 градусів і відносній вологості повітря не вище 75%.

Після розкриття жерстяної банки консерви обов'язково потрібно перекласти в скляну банку або ємність з харчового пластику.