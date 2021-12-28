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Врачи назвали самый вредный сорт колбасы: лучше откажитесь от нее совсем

Новина українською →
Вторник 28 декабря 2021 13:00
Врачи назвали самый вредный сорт колбасы: лучше откажитесь от нее совсем Фото: Врачи назвали самый вредный сорт колбасы (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Врачи говорят, что полезной колбасы не существует, но некоторые сорта являются особенно вредными, а некоторые все же можно позволить себе в ограниченном количестве. Какую колбасу нельзя есть совсем, какая ежедневная норма продукта, и кому он противопоказан?

Об этом пишет AIF.

Какая колбаса самая вредная

Медики сходятся во мнении, что самыми опасными являются сорта копченой колбасы, ведь в них присутствуют продукты сгорания и радиолиза, что вырабатываются при копчении.

Полукопченые колбасы также очень вредны. Ведь их сначала варят, потом жарят, коптят, что значительно увеличивает количество опасных веществ - канцерогенов.

Кроме того такие колбасы содержат до 50% жира, натрий.

Ливерная колбаса также попала в этот список. Ведь если раньше ее производили из печени, то сейчас чего там только нет - субпродукты, сало, загустители, консерванты.

Самой безопасной, по мнению медиков является вареная колбаса. Но и ее нужно употреблять в ограниченном количестве.

Сколько можно есть колбасы

Медики напоминают, что колбасу нельзя превращать в ежедневную часть рациона. Это скорее "деликатес" и оптимальная доза - до 50 граммов в сутки, но не больше.

Кому нельзя есть колбасу

Врачи предостерегают людей с гастритом, пищевой аллергией и проблемами ЖКТ отказаться от употребления продукта.

Осторожными нужно быть и тем, кто страдает отеками, проблемами с почками. Ведь в колбасе очень много соли.

Колбасные изделия категорически нельзя употреблять:

  • детям до трех лет;
  • людям с сердечными патологиями, подагрой, панкреатитом, холециститом, воспалением слизистой оболочки желудка, мочекаменной болезнью, нефритом, гипертонией.

Ранее врачи рассказали, какая зелень считается самой вредной.

Также медик назвала последствия ежедневного употребления свинины.

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