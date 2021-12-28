Врачи назвали самый вредный сорт колбасы: лучше откажитесь от нее совсем
Врачи говорят, что полезной колбасы не существует, но некоторые сорта являются особенно вредными, а некоторые все же можно позволить себе в ограниченном количестве. Какую колбасу нельзя есть совсем, какая ежедневная норма продукта, и кому он противопоказан?
Об этом пишет AIF.
Какая колбаса самая вредная
Медики сходятся во мнении, что самыми опасными являются сорта копченой колбасы, ведь в них присутствуют продукты сгорания и радиолиза, что вырабатываются при копчении.
Полукопченые колбасы также очень вредны. Ведь их сначала варят, потом жарят, коптят, что значительно увеличивает количество опасных веществ - канцерогенов.
Кроме того такие колбасы содержат до 50% жира, натрий.
Ливерная колбаса также попала в этот список. Ведь если раньше ее производили из печени, то сейчас чего там только нет - субпродукты, сало, загустители, консерванты.
Самой безопасной, по мнению медиков является вареная колбаса. Но и ее нужно употреблять в ограниченном количестве.
Сколько можно есть колбасы
Медики напоминают, что колбасу нельзя превращать в ежедневную часть рациона. Это скорее "деликатес" и оптимальная доза - до 50 граммов в сутки, но не больше.
Кому нельзя есть колбасу
Врачи предостерегают людей с гастритом, пищевой аллергией и проблемами ЖКТ отказаться от употребления продукта.
Осторожными нужно быть и тем, кто страдает отеками, проблемами с почками. Ведь в колбасе очень много соли.
Колбасные изделия категорически нельзя употреблять:
- детям до трех лет;
- людям с сердечными патологиями, подагрой, панкреатитом, холециститом, воспалением слизистой оболочки желудка, мочекаменной болезнью, нефритом, гипертонией.
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