Врачи назвали самый вредный сорт колбасы: лучше откажитесь от нее совсем

Врачи говорят, что полезной колбасы не существует, но некоторые сорта являются особенно вредными, а некоторые все же можно позволить себе в ограниченном количестве. Какую колбасу нельзя есть совсем, какая ежедневная норма продукта, и кому он противопоказан?

Какая колбаса самая вредная

Медики сходятся во мнении, что самыми опасными являются сорта копченой колбасы, ведь в них присутствуют продукты сгорания и радиолиза, что вырабатываются при копчении.

Полукопченые колбасы также очень вредны. Ведь их сначала варят, потом жарят, коптят, что значительно увеличивает количество опасных веществ - канцерогенов.

Кроме того такие колбасы содержат до 50% жира, натрий.

Ливерная колбаса также попала в этот список. Ведь если раньше ее производили из печени, то сейчас чего там только нет - субпродукты, сало, загустители, консерванты.

Самой безопасной, по мнению медиков является вареная колбаса. Но и ее нужно употреблять в ограниченном количестве.

Сколько можно есть колбасы

Медики напоминают, что колбасу нельзя превращать в ежедневную часть рациона. Это скорее "деликатес" и оптимальная доза - до 50 граммов в сутки, но не больше.

Кому нельзя есть колбасу

Врачи предостерегают людей с гастритом, пищевой аллергией и проблемами ЖКТ отказаться от употребления продукта.

Осторожными нужно быть и тем, кто страдает отеками, проблемами с почками. Ведь в колбасе очень много соли.

Колбасные изделия категорически нельзя употреблять: