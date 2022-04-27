Назван самый вредный сорт колбасы: лучше не покупайте ее совсем

Эксперты назвали самый вредный сорт колбасы, посоветовав отказаться от такого вида изделия вообще.
Об этом пишет Radiotrek.
По мнению специалистов, безопасной колбасы в принципе не существует. Однако есть такая, которую можно назвать менее или более вредной.
Самая безопасная колбаса - вареная, а самая опасная - полукопченая. Ведь последнюю сначала варят, потом жарят, коптят, что значительно увеличивает количество опасных веществ - канцерогенов.
Даже самая качественная колбаса содержит слишком много жира. Это касается и вареной, и полукопченой и сырокопченой, и любых сосисок и тому подобное. Думать, что колбаса может заменить мясо - ошибочно.
Производители используют при изготовлении колбас много животного жира, соли, сои, крахмала, желатина, пищевых добавок, усилителей вкуса, красителей.
Эти компоненты превращают продукт в бомбу замедленного действия.
Врачи говорят, что употребление колбасы негативно влияет на почки, желудок, сердце. Доказано, что колбаса канцерогенная, то есть способствует развитию онкозаболеваний.
Медики напоминают, что колбасу нельзя превращать в ежедневную часть рациона. Это скорее "деликатес" и оптимальная доза - до 50 граммов в сутки, но не более.
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