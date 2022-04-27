Названо найшкідливіший сорт ковбаси: краще не купуйте її взагалі

Експерти назвали найшкідливіший сорт ковбаси, порадивши відмовитися від такого виду виробу взагалі.
Про це пише Radiotrek.
На думку спеціалістів, безпечної ковбаси в принципі не існує. Проте є така, яку можна назвати менш або більш шкідливою.
Найбезпечніша ковбаса - варена, а найнебезпечніша - напівкопчена. Адже останню спочатку варять, потім смажать, коптять, що значно збільшує кількість небезпечних речовин - канцерогенів.
Навіть найякісніша ковбаса містить занадто багато жиру. Це стосується і вареної, і напівкопченої, і сирокопченої, і будь-яких сосисок тощо. Думати, що ковбаса може замінити м'ясо - помилково.
Виробники використовують при виготовленні ковбас багато тваринного жиру, солі, сої, крохмалю, желатину, харчових добавок, підсилювачів смаку, барвників.
Ці компоненти перетворюють продукт у бомбу сповільненої дії.
Лікарі кажуть, що вживання ковбаси негативно впливає на нирки, шлунок, серце. Доведено, що ковбаса канцерогенна, тобто сприяє розвитку онкозахворювань.
Медики нагадують, що ковбасу не можна перетворювати в щоденну частину раціону. Це скоріше "делікатес" і оптимальна доза - до 50 грамів на добу, але не більше.
Раніше лікар також розповіла, яке м'ясо вважається найкориснішим.