Названо найшкідливіший сорт ковбаси: краще не купуйте її взагалі

На думку спеціалістів, безпечної ковбаси в принципі не існує. Проте є така, яку можна назвати менш або більш шкідливою.

Найбезпечніша ковбаса - варена, а найнебезпечніша - напівкопчена. Адже останню спочатку варять, потім смажать, коптять, що значно збільшує кількість небезпечних речовин - канцерогенів.

Ковбаса містить багато шкідливих жирів

Навіть найякісніша ковбаса містить занадто багато жиру. Це стосується і вареної, і напівкопченої, і сирокопченої, і будь-яких сосисок тощо. Думати, що ковбаса може замінити м'ясо - помилково.

Виробники використовують при виготовленні ковбас багато тваринного жиру, солі, сої, крохмалю, желатину, харчових добавок, підсилювачів смаку, барвників.

Ці компоненти перетворюють продукт у бомбу сповільненої дії.

Як часте вживання ковбаси може нашкодити

Лікарі кажуть, що вживання ковбаси негативно впливає на нирки, шлунок, серце. Доведено, що ковбаса канцерогенна, тобто сприяє розвитку онкозахворювань.

Скільки можна їсти ковбаси

Медики нагадують, що ковбасу не можна перетворювати в щоденну частину раціону. Це скоріше "делікатес" і оптимальна доза - до 50 грамів на добу, але не більше.