Назван самый вредный салат: едим почти каждый день

Помидоры и огурцы сами по себе очень полезные овощи, но при смешивании могут нанести существенный вред организму. Несмотря на содержание в данных продуктах полезных компонентов, вместе эти овощи являются классическим примером действия антивитаминов.

Помидоры богаты витамином С, калием, фолатами и витамином К. Однако больше всего томаты ценны тем, что они являются основным источником мощного антиоксиданта ликопина, который снижает риск сердечных заболеваний и рака.

В огурцах есть огромное количество витаминов и минералов: С, А, Е, К, кальций, калий, железо, марганец, фосфор, цинк, хлор, йод, хром, натрий и магний. Также в огурцах содержится большая доля фермента аскорбиназы, которая является главным антагонистом витамина С.

Поэтому весь витамин С, который поступил в организм с помидорами, нейтрализуется компонентами огурца. И это является существенным минусом.

Также употребление помидорно-огуречного салата оказывает неблагоприятное влияние на пищеварение. Ведь при переваривании помидоров в желудочно-кишечном тракте образуется кислота, а при употреблении огурцов - щелочь. В результате происходит процесс образования солей, вредных для печени и почек.

Кроме того, желудок не может одновременно выделять ферменты, которые нужны для переваривания огурцов и помидоров. Получается, что один овощ усваивается, а другой гниет в это время в желудке. По итогу происходит избыток газообразования.

Огуречно-помидорный салат также может начать вызывать колики в животе, вздутие желудка и излишнюю отечность. Регулярное употребление такого блюда грозит вызвать сбои в работе органов ЖКТ и печени.

По отдельности овощи и фрукты полезны в любом возрасте. Но, если смешивать несовместимые продукты, то организм будет ощущать нагрузку и дискомфорт. А это не лучшим образом скажется на вашем самочувствии.

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