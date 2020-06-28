Названий самий шкідливий салат: їмо майже кожен день

Помідори і огірки самі по собі дуже корисні овочі, але при змішуванні можуть завдати істотної шкоди організму. Незважаючи на вміст у даних продуктах корисних компонентів, разом ці овочі є класичним прикладом дії антивітамінів.

Помідори багаті вітаміном С, калієм, фолатами і вітаміном К. Однак найбільше томати цінні тим, що вони є основним джерелом потужного антиоксиданту лікопіну, що знижує ризик серцевих захворювань і раку.

В огірках є величезна кількість вітамінів і мінералів: С, А, Е, К, кальцій, калій, залізо, марганець, фосфор, цинк, хлор, йод, хром, натрій і магній. Також в огірках міститься велика частка ферменту аскорбінази, яка є головним антагоністом вітаміну С.

Тому весь вітамін С, який надійшов у організм з помідорами, нейтралізується компонентами огірка. І це є істотним мінусом.

Також вживання помідорно-огіркового салату має поганий вплив на травлення. Адже при перетравленні помідорів в шлунково-кишковому тракті утворюється кислота, а при вживанні огірків - луг. В результаті відбувається процес утворення солей, шкідливих для печінки і нирок.

Крім того, шлунок не може одночасно виділяти ферменти, які потрібні для перетравлення огірків і помідорів. Виходить, що один овоч засвоюється, а інший гниє в цей час в шлунку. За підсумком відбувається надлишок газоутворення.

Огірково-помідорний салат також може почати викликати коліки в животі, здуття шлунку та зайву набряклість. Регулярне вживання такої страви загрожує викликати збої в роботі органів ШКТ і печінки.

Окремо овочі та фрукти корисні в будь-якому віці. Але, якщо змішувати несумісні продукти, то організм буде відчувати навантаження і дискомфорт. А це не кращим чином позначиться на вашому самопочутті.

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