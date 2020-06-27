Назван самый полезный салат: летом есть обязательно

Назван самый полезный летний салат (фото: pixabay.com)

Фруктовые салаты содержат необходимые для поддержания организма витамины

Фруктовый салат является не только популярным летним блюдом, но и очень полезным. Связано это с тем, что фрукты очень богаты пищевыми волокнами, которые помогают почувствовать себя сытым без употребления большого количества калорий.

Фруктовый салат характерен для кухни многих стран мира. При этом для разных стран характерны свои особенности приготовления этого блюда. Так, в Азии салаты содержат более кислые фрукты. В западных странах в состав салата, который обычно заправляется оливковым маслом, входят различные ягоды. Таким образом состав может сильно отличаться в зависимости от традиций кухни.

Фрукты и ягоды являются неиссякаемым источником витаминов А, В1, В2, С и минералов. Они также богаты калием, кальцием, железом, магнием и цинком, а потому - полезны.

При нехватке витамина А страдает зрение, иммунитет, ухудшается состояние кожи, ногтей и волос. Витамин В1 активно участвует в процессах энергетического обмена, поддерживает нормальное функционирование нервной и пищеварительной систем. Витамин В2 необходим для полноценной работы нервной системы, обеспечения функции зрения, поддержания здоровья кожи и слизистых оболочек, выработки гормонов и созревания эритроцитов. А витамин С задействован более чем в 300 биологических процессах.

Фруктовые салаты являются источником пищевых волокон и положительно влияют на организм:

улучшают пищеварение;

нормализуют обмен веществ;

имеют антиоксидантное действие;

улучшают состояние кожи;

повышают иммунитет;

снижают вес;

укрепляют сердечно-сосудистую систему;

улучшают зрение.

Для приготовления вкусного и полезного салата вам понадобятся: банан, киви, яблоко, слива, груша, грецкие орехи и изюм. Фрукты можно менять в зависимости от предпочтений. Для более выраженного вкуса можно добавить йогурт.

Мы писали, какие продукты из супермаркетов являются самыми вредными.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Дарья Русина