Назван самый вредный "новогодний" салат, который готовят все

Каждый Новый год на украинском праздничном столе традиционно появляются различные салаты, такие как "Оливье", "Сельдь под шубой", "Крабовый", маринованные угощения, нарезки колбас и сыров, мандарины и шампанское. И хотя такие сытные ужины случаются нечасто, некоторые из блюд могут быть очень опасны для здоровья. Какой традиционный салат к Новому году лучше не ставить на стол – читайте ниже.

Медики предупреждают, что слабосоленая рыба, покупаемая в несанкционированных точках продаж, а также у поставщиков без сертификатов качества может привести к сильному отравлению организма. Именно по этой причине известная "селедка под шубой" является самым опасным салатом на новогоднем столе. Однако, это не единственный вред этого блюда. Об этом пишет Lenta.

В состав "сельди под шубой" входит набор отварных овощей, которые обладают высоким гликемическим индексом. В составе одного блюда они повышают уровень сахара в крови. Также салат содержит много соли из-за сельди, которая задерживает жидкость в организме, что может привести к отекам и увеличению нагрузки на сердце и сосуды.

Майонез, которым традиционно заправляют блюдо, также приносит вред. Отказаться от салата следует людям с преддиабетическим состоянием или диабетом.

Также гастроэнтеролог и кулинарный блогер Нурия Дианова рассказала, кому "сельдь под шубой" особенно вредна.

"Возможно обострение или появление желудочно-кишечных заболеваний, таких как холецистит, панкреатит и очень серьезная пищевая депрессия. Это и снижение метаболизма – люди будут терять в весе в большей степени за счет мышц, а не за счет жировой массы, как должно быть. Потом, когда начнется период праздничного переедания, они еще больше наберут. Другие сопутствующие заболевания – гипертония, сахарный диабет — могут усугубляться", – подчеркивает медик.

Кроме того, сельдь под шубой может спровоцировать возникновение аллергических реакций.

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