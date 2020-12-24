Названий найшкідливіший "новорічний" салат, який готують всі

Кожен Новий рік на українському святковому столі традиційно з'являються різні салати, такі як "Олів'є", "Оселедець під шубою", "Крабовий", мариновані страви, нарізки ковбас і сирів, мандарини і шампанське. І хоча такі ситні вечері трапляються нечасто, деякі страви можуть бути дуже небезпечні для здоров'я. Який традиційний салат до Нового року краще не ставити на стіл – читайте нижче.

Медики попереджають, що слабосолона риба, яку купують у несанкціонованих місцях продажу, а також у постачальників без сертифікатів якості може призвести до сильного отруєння організму. Саме з цієї причини відомий всім "оселедець під шубою" є найнебезпечнішим салатом на новорічному столі. Однак, це не єдина шкода цієї страви. Про це пише Lenta.

До складу "оселедця під шубою" входить набір відварених овочів, які володіють високим глікемічним індексом. У складі однієї страви вони підвищують рівень цукру в крові. Також салат містить багато солі через оселедець, яка затримує рідину в організмі, що може привести до набряків і збільшення навантаження на серце і судини.

Майонез, яким традиційно заправляють страву, також приносить шкоду. Відмовитися від салату слід людям з преддіабетичним станом або діабетом.

Також гастроентеролог і кулінарний блогер Нурія Діанова розповіла, кому "оселедець під шубою" особливо шкідливий.

"Можливо загострення або поява шлунково-кишкових захворювань, таких як холецистит, панкреатит і дуже серйозна харчова депресія. Це і зниження метаболізму – люди будуть втрачати у вазі більшою мірою внаслідок втрати м'язів, а не коштом жирової маси, як повинно бути. Потім, коли почнеться період святкового переїдання, вони ще більше наберуть. Інші супутні захворювання – гіпертонія, цукровий діабет — можуть посилюватися", – наголошує медик.

Крім того, оселедець під шубою може спровокувати виникнення алергічних реакцій.

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