Врачи назвали самую полезную рыбу, которая может стать секретом вашего долголетия

Врачи рассказали про самую полезную рыбу (фото: pixabay)

Врачи рассекретили самую полезную рыбу, которая благодаря содержанию в ней уникальных веществ может стать секретом долголетия. Речь идет о деликатесной рыбе-меч, которую можно купить и в Украине.

Так, в составе этого продукта, содержится много селена - вещества, необходимого для правильной работы внутренних органов, пишет FaceNews.ua.

Селен, считают диетологи, является необходимым элементом для правильной работы сердца и щитовидной железы. Кроме того, рыба-меч богата витамином D, который задействован в микробиологических процессах, лежащих в основе иммунитета. Также этот витамин необходим для здоровья костей.

В этой рыбе содержатся также омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты, которые помогут сохранить здоровье сердечно-сосудистой системы, нормализуют уровень "плохого" холестерина, благотворно действуют на артериальное давление и улучшают эластичность стенок сосудов.

Но есть у рыбы и недостатки: из-за возможного содержания ртути медики рекомендуют не злоупотреблять продуктом в рационе. Как говорится: все хорошо, что в меру. Особенно осторожно следует вводить в диету такую рыбу детям и беременным.

Отметим, что многие кулинары любят и ценят филе рыбы-меч не только за нежный, деликатный и благородный вкус, а и за то, что в ней практически нет костей, кроме центрального хребта. Для того, чтобы почувствовать все оттенки вкуса натурального мяса этой рыбы, некоторые предпочитают употреблять его в пищу в сыром виде. Часто она становится частью японской кухни. Кроме того из рыбы-меч готовят тартар, карпаччо и другие блюда.

Отметим, что недавно врачи предупредили о самых вредных консервах, которые запросто могут отправить в больницу даже человека с крепким здоровьем.

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