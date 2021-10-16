Назван самый полезный осенний суп: готовится быстро и легко!

Самым полезным супом диетологи и медики называют чечевичный. Для рецепта используют чечевицу: коричневую, красную, желтую, зеленую или черную. Этот суп является основным первым блюдом во многих странах Европы, Латинской Америки и на Ближнем Востоке.
Почему этот суп настолько полезен и как его приготовить за 30 минут – читайте в материале ниже.
Чечевица была обнаружена в Греции более 10 тысяч лет назад. Суп из чечевицы упоминается даже в Библии. Исав готов был отказаться от своего первородства за горшок ароматного супа из красной чечевицы, который приготовил его брат Иаков.
Суп из чечевицы считается очень питательным, в нем большое количество белка, пищевых волокон, железа и калия. Также в нем содержится не менее 12 аминокислот и клетчатка. Варят чечевичный суп как на основе мясного бульона, так и на овощном.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Чечевицу на ночь перед приготовлением желательно замочить. Можно замочить утром, чтобы приготовить в обед – не менее 4-5 часов.
Потом чечевицу нужно отварить на среднем и слабом огне в течение часа. Пока варится чечевица, моем и чистим картофель и морковь.
Лук мелко нарезаем и слегка обжариваем.
Добавляем к чечевице нарезанный картофель, доливаем воду. Потом отправляем туда морковь и лук.
Солим, накрываем крышкой и варим около 15-20 минут, до готовности всех овощей на слабом огне.
После этого добавляем немного бульона, сливочное масло и сок лимона и делаем пюре. Густоту можно регулировать с помощью бульона.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Мелко нарежьте лук, морковь, перец чили и чеснок. Обжарьте овощи в сотейнике, пока лук не станет мягким.
Добавьте чечевицу и обжарьте еще одну минуту. Добавьте сок и воду, доведите до кипения и варите еще 15-20 минут (до готовности чечевицы).
Когда все сварится, перебейте суп блендером до однородного состояния, добавьте соль, сок лимона, паприку, кинзу и перемешайте.
Рецепт чечевичного супа от Евгения Клопотенко
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