Названий найкорисніший осінній суп: готується швидко і легко!

Найкориснішим супом дієтологи та медики називають сочевичний. Для рецепта використовують сочевицю: коричневу, червону, жовту, зелену або чорну. Цей суп є основною першою стравою в багатьох країнах Європи, Латинської Америки та на Близькому Сході.
Чому цей суп настільки корисний і як його приготувати за 30 хвилин – читайте в матеріалі нижче.
Сочевиця була виявлена в Греції понад 10 тисяч років тому. Суп з сочевиці згадується навіть в Біблії. Ісав готовий був відмовитися від свого первородства за горщик ароматного супу з червоної сочевиці, який приготував його брат Яків.
Суп з сочевиці вважається дуже поживним, в ньому велика кількість білка, харчових волокон, заліза і калію. Також в ньому міститься не менше 12 амінокислот і клітковина. Варять сочевичний суп як на основі м'ясного бульйону, так і на овочевому.
Інгредієнт:
Спосіб приготування:
Сочевицю на ніч перед приготуванням бажано замочити. Можна замочити вранці, щоб приготувати в обід – не менше 4-5 годин.
Потім сочевицю потрібно відварити на середньому і слабкому вогні протягом години. Поки вариться сочевиця, миємо й чистимо картоплю і моркву.
Цибулю дрібно нарізаємо і злегка обсмажуємо.
Додаємо до сочевиці нарізану картоплю, доливаємо воду. Потім відправляємо туди моркву і цибулю.
Солимо, накриваємо кришкою і варимо близько 15-20 хвилин, до готовності всіх овочів на слабкому вогні.
Після цього додаємо трохи бульйону, вершкове масло і сік лимона і робимо пюре. Густоту можна регулювати за допомогою бульйону.
Інгредієнт:
Спосіб приготування:
Дрібно наріжте цибулю, моркву, перець чилі та часник. Обсмажте овочі в сотейнику, поки цибуля не стане м'яким.
Додайте сочевицю та обсмажте ще одну хвилину. Додайте сік і воду, доведіть до кипіння і варіть ще 15-20 хвилин (до готовності сочевиці).
Коли все звариться, перебийте суп блендером до однорідного стану, додайте сіль, сік лимона, паприку, кінзу і перемішайте.
Рецепт сочевичного супу від Євгена Клопотенка
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