Названий найкорисніший осінній суп: готується швидко і легко!

Сочевиця була виявлена в Греції понад 10 тисяч років тому. Суп з сочевиці згадується навіть в Біблії. Ісав готовий був відмовитися від свого первородства за горщик ароматного супу з червоної сочевиці, який приготував його брат Яків.

Суп з сочевиці вважається дуже поживним, в ньому велика кількість білка, харчових волокон, заліза і калію. Також в ньому міститься не менше 12 амінокислот і клітковина. Варять сочевичний суп як на основі м'ясного бульйону, так і на овочевому.

Як приготувати сочевичний суп

Інгредієнт:

Сочевиця 200 г

Картопля 2 шт.

Зелена цибуля

Морква 1 шт.

Лимон 1 шт.

Вершкове масло

Сіль і спеції

Спосіб приготування:

Сочевицю на ніч перед приготуванням бажано замочити. Можна замочити вранці, щоб приготувати в обід – не менше 4-5 годин.

Потім сочевицю потрібно відварити на середньому і слабкому вогні протягом години. Поки вариться сочевиця, миємо й чистимо картоплю і моркву.

Цибулю дрібно нарізаємо і злегка обсмажуємо.

Додаємо до сочевиці нарізану картоплю, доливаємо воду. Потім відправляємо туди моркву і цибулю.

Солимо, накриваємо кришкою і варимо близько 15-20 хвилин, до готовності всіх овочів на слабкому вогні.

Після цього додаємо трохи бульйону, вершкове масло і сік лимона і робимо пюре. Густоту можна регулювати за допомогою бульйону.

Рецепт сочевичного супу-пюре від Євгена Клопотенка

Інгредієнт:

Сочевиця 100 г

Цибуля-порей 40 г

Морква 50 г

Лимонний сік 1 ч. л.

Томатний сік 150 мл

Вода 500 мл

Часник

Кінза

Перець Чилі

Паприка

Соняшникова олія 1 ст. ложка

Спосіб приготування:

Дрібно наріжте цибулю, моркву, перець чилі та часник. Обсмажте овочі в сотейнику, поки цибуля не стане м'яким.

Додайте сочевицю та обсмажте ще одну хвилину. Додайте сік і воду, доведіть до кипіння і варіть ще 15-20 хвилин (до готовності сочевиці).

Коли все звариться, перебийте суп блендером до однорідного стану, додайте сіль, сік лимона, паприку, кінзу і перемішайте.

Рецепт сочевичного супу від Євгена Клопотенка