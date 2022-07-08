Назван простой способ очистить чайник от накипи: будет как новый

Что такое известковый налет

Известковый налет представляет собой смесь магния и кальция, которые остаются после выкипания жесткой воды.

Из-за его образования вода может быть странной на вкус. Налет будет сложнее удалить, если вы будете забывать часто мыть чайник.

Эксперт по уборке Елена поделилась своим лайфхаком по очистке вашего чайника от известкового налета, продемонстрировав свои потрясающие результаты.

Так, Елена создала самодельную смесь для удаления этого неприглядного известкового налета.

Как сделать раствор от накипи

Возьмите три чашки воды и три чашки уксуса, потом перемешайте все и дайте постоять от 10 до 30 минут. Добавьте полученную смесь в чайник и прокипятите. После этого хорошо вымойте чайник, чтобы исчез запах уксуса.

Также некоторые эксперты добавляют, что если у вас нет уксуса - вы можете взять половинку лимона. Точно так же вскипятите чайник, а потом промойте его и оботрите.