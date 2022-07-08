UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Назван простой способ очистить чайник от накипи: будет как новый

Как сделать так, чтобы чайник блестел (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Чайник - это вещь, без которой трудно обойтись на кухне. Очень часто внутри устройства образовывается накипь от воды.

Как сделать так, чтобы от нее избавиться, рассказали в издании Express.

Что такое известковый налет

Известковый налет представляет собой смесь магния и кальция, которые остаются после выкипания жесткой воды.

Из-за его образования вода может быть странной на вкус. Налет будет сложнее удалить, если вы будете забывать часто мыть чайник.

Эксперт по уборке Елена поделилась своим лайфхаком по очистке вашего чайника от известкового налета, продемонстрировав свои потрясающие результаты.

Так, Елена создала самодельную смесь для удаления этого неприглядного известкового налета.

Как сделать раствор от накипи

Возьмите три чашки воды и три чашки уксуса, потом перемешайте все и дайте постоять от 10 до 30 минут. Добавьте полученную смесь в чайник и прокипятите. После этого хорошо вымойте чайник, чтобы исчез запах уксуса.

Также некоторые эксперты добавляют, что если у вас нет уксуса - вы можете взять половинку лимона. Точно так же вскипятите чайник, а потом промойте его и оботрите.

Читайте также, назван супер способ отмыть электрическую плиту.

А также мы писали, как очистить телефон от грязи и бактерий и как часто нужно это делать.

Читайте РБК-Украина в Google News
кухня