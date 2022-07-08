Названий простий спосіб очистити чайник від накипу: буде як новий

Що таке вапняний наліт

Вапняний наліт являє собою суміш магнію і кальцію, які залишаються після википання жорсткої води.

Через його утворення вода може бути дивною на смак. Наліт буде складніше видалити, якщо ви будете забувати часто мити чайник.

Експерт з прибирання Олена поділилася своїм лайфхаком з очищення вашого чайника від вапняного нальоту, продемонструвавши свої приголомшливі результати.

Так, Олена створила саморобну суміш для видалення цього непривабливого вапняного нальоту.

Як зробити розчин від накипу

Візьміть три чашки води і три чашки оцту, потім перемішайте все і дайте постояти від 10 до 30 хвилин. Додайте отриману суміш в чайник і прокип'ятіть. Після цього добре вимийте чайник, щоб зник запах оцту.

Також деякі експерти додають, що якщо у вас немає оцту - ви можете взяти половинку лимона. Точно так же закип'ятіть чайник, а потім промийте його і витріть.