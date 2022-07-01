Никаких царапин! Назван супер способ отмыть электрическую плиту

Кухонный жир на плите может накапливаться с течением времени в сочетании с грязью и пылью, и отчистить это может стать настоящим кошмаром.

Главный совет для вас - это ежедневно убирать с плиты остатки пищи, особенно, если вы готовили мясо или что-то жирное.

Пригоревшие поверхности лучше всего очищать с помощью горячей воды. Также вам понадобится мягкая губка, которой вы сможете обработать поверхность.

Как очистить поверхность без царапин

Также очень хорошо помогает обычная сода. Нанесите немного на плиту, а потом протрите губкой.

Смешайте продукт с водой до образования пастообразной консистенции. Обработайте полученным средством стеклокерамическую плиту и аккуратно разотрите. Содовая паста отполирует поверхность и избавит от загрязнений.



Используйте скребок для очищения стеклокерамики. Специальное лезвие качественно удаляет загрязнения и не повреждает поверхность плиты. Скребком можно пользоваться в тандеме с силиконовым очистителем, который дополнительно укрепит покрытие. Другие приспособления для чистки стеклокерамики лучше не применять.

Важное правило

Ставьте на плиту только чистую посуду. Простое правило, но многие им пренебрегают. Если на дно кастрюли налипла грязь или нагар, они способны повредить поверхность плиты. Также очищайте варочную поверхность сразу же, как только на нее сбежала вода или вы случайно что-то на нее пролили.