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Названий популярний напій, який допоможе позбутися від небезпечного жиру на животі

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Середа 16 лютого 2022 17:06
Названий популярний напій, який допоможе позбутися від небезпечного жиру на животі Популярний гарячий напій допоможе спалити жир на животі (колаж: Styler)
Автор: Марина Настевич

Організм не може нормально функціонувати без вісцерального жиру. Він діє не тільки як форма захисту, але і як резервне джерело енергії. Однак накопичення занадто великої кількості вісцерального, або черевного жиру може збільшити ризик розвитку ряду захворювань, таких як хвороби серця, деякі види раку, високий рівень холестерину і інсульт. Найефективніший спосіб спалити жир на животі - це поєднання дієти і фізичних вправ.

Крім того, поточні наукові дослідження показують, що популярний гарячий напій може допомогти спалити зайвий вісцеральний жир, повідомляє Express.

Недавні дослідження показали, що додавання цього популярного напою в раціон може допомогти прискорити зменшення вісцерального жиру.

Було виявлено, що кава має ряд переваг для здоров'я, якщо її вживати в правильних дозах, і її роль в спалюванні жиру зводиться до з'єднання, що міститься як в каві, так і в чаї.

Кофеїн - це речовина, яка стимулює центральну нервову систему організму, прискорюючи обмін речовин і, як наслідок, посилюючи розщеплення жирних кислот.

Кава діє в поєднанні з фізичними навантаженнями

Дослідження 2020 року, опубліковане в журналі Nutrients, показало, що "вживання помірної дози кофеїну перед тренуванням може ефективно збільшити спалювання жиру під час аеробних вправ".

Вчені з Університету Рей Хуана Карлоса в Мадриді попередили, що "рівень фізичної підготовки учасника може модулювати ступінь впливу кофеїну на окислення жирів під час тренування".

Щоб кава була найбільш ефективною в зниженні вісцерального жиру, її не можна вживати в будь-якій формі з додаванням цукру, вершків та інших добавок, що знижують вплив.

Названий популярний напій, який допоможе позбутися від небезпечного жиру на животі

Кава разом з вправами допоможе позбутися від жиру на животі (фото: freepik.com)

Кава також не може бути панацеєю при схудненні; вона повинна бути частиною збалансованої дієти, супроводжуваної достатнім рівнем фізичних вправ. Експерти рекомендують мінімум 150 хвилин або дві з половиною години фітнесу на тиждень.

Чим ще корисна кава

Крім того, Британський біобанк виявив, що вживання до трьох чашок кави в день знижує ймовірність ранньої смерті на 12 відсотків. Це відноситься не тільки до кофеїну, але і до кави без кофеїну.

Нагадаємо, вчені назвали дешевий продукт, який допоможе зменшити небезпечний жир на животі.

Також повідомлялося, що вчені назвали спецію, що допомагає позбутися від жиру на животі.

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