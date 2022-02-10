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Ученые назвали специю, помогающую избавиться от жира на животе

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Четверг 10 февраля 2022 15:40
Ученые назвали специю, помогающую избавиться от жира на животе Фото: Перец поможет избавиться от жира на животе (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Независимо от того, есть ли у вас лишний вес или нет, у вас на животе может скапливаться лишний жир. Это можно легко определить, сделав замеры талии.

Исследование, опубликованное в журнале BMC Obesity, было посвящено приправе, которая помогает избавиться от висцерального жира, пишет Express.

Речь идет о перце чили, в котором содержатся капсационоиды.

В исследовании приняли участие 75 добровольцев, которым случайным образом назначали плацебо, 2 мг капсаициноидов или 4 мг капсаициноидов.

Участников оценивали по массе жира и процентному содержанию жира в организме до начала испытания и в конце эксперимента.

Ученые назвали специю, помогающую избавиться от жира на животеПерец чили снижает количество жира на талии (фото: Getty Images)

К концу 12-недельного исследования у тех, кто принимал 4 мг капсаициноидов, показатель жира в организме был на 5,91% ниже по сравнению с плацебо.

Процентное изменение жировой массы в группе, принимавшей 4 мг капсаициноидов, после 12 недель лечения составило 6,68% по сравнению с плацебо.

Таким образом, исследователи пришли к выводу, что существуют "потенциальные преимущества капсаициноидов в отношении жира и жировой массы тела".

В чем польза перца чили

Между тем, Американская кардиологическая ассоциация также отметила дополнительные преимущества употребления перца чили.

Мало того, что перец чили, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, он также борется с онкологией.

По словам ученых, потребление перца чили может снизить относительный риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 26%.

"Потребление перца чили было связано с 25% снижением смертности от любых причин и на 23% меньше смертей от рака", - добавили исследователи.

Напомним, что ученые назвали дешевый продукт, который поможет уменьшить опасный жир на животе.

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