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Назван главный претендент на Евровидение от России

STYLERЖизнь    19.02.2020 - 14:56
Назван главный претендент на Евровидение от России
На Евровидение от РФ может поехать белорусский певец (Коллаж РБК-Украина)

Российский продюсер назвал певца, который может представить РФ на Евровидении

Евровидение 2020 пройдет в єтом году в Роттердаме. В России пока не определились с участником от их страны, но, вероятно, это будет белорусский певец Тимофей Морозов, известный как Тима Белорусских. Об этом сообщил известный российский продюсер Игорь Крутой в одном из интервью.

"Если говорить с позиции прямого эфира и живого исполнения на Европу и на мир, я бы отправил, возможно, Тиму Белорусских. Но не хочу сильно в эти игры влезать опять-таки. Просто мнение", – отметил композитор.

Отметим, что в РФ давно отказались от национального отбора конкурсанта путем телевизионного голосования. Там участника, который поедет на Евровидение, рассматривает Первый канал. Сейчас в шорт-листе на конкурс фигурируют певица Юлия Зиверт,Ольга Бузова, группа LITTLE BIG, певец Димаш Кудайберген, а также Полина Гагарина и Александр Панайотов.

Назван главный претендент на Евровидение от России
Тима Белорусских (фото: popcake.tv)

Напомним, что 65-й международный песенный конкурс Евровидение 2020 в этом году состоится в мае в Нидерланандах в городеРоттердам. По правилам, определение победителя будет осуществляться в три этапа.

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