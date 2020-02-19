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Названий головний претендент на Євробачення від Росії

STYLERЖиття    19.02.2020 - 14:56
Названий головний претендент на Євробачення від Росії
На Євробачення від РФ може поїхати білоруський співак (Колаж РБК-Україна)

Російський продюсер назвав співака, який може представити РФ на Євробаченні

Євробачення 2020 пройде в цьому році в Роттердамі. У Росії поки не визначилися з учасником від їх країни, але, ймовірно, це буде білоруський співак Тимофій Морозов, відомий як Тіма Білоруських. Про це повідомив відомий російський продюсер Ігор Крутой в одному з інтерв'ю.

"Якщо говорити з позиції прямого ефіру і живого виконання на Європу і світ, я б відправив, можливо, Тіму Білоруських. Але не хочу сильно в ці ігри влазити знову-таки. Просто думка", – зазначив композитор.

Відзначимо, що в РФ давно відмовилися від національного відбору конкурсанта шляхом телевізійного голосування. Там учасника, який поїде на Євробачення, розглядає Перший канал. Зараз в шорт-листі на конкурс фігурують співачка Юлія Зіверт, група LITTLE BIG, співак Димаш Кудайберген, а також Поліна Гагаріна і Олександр Панайотов.

Названий головний претендент на Євробачення від Росії
Тіма Білоруських (фото: popcake.tv)

Нагадаємо, що 65-й міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2020 в цьому році відбудеться в травні в Нидерланандах в городеРоттердам. За правилами, визначення переможця буде здійснюватися в три етапи.

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