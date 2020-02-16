Дуэт TVORCHI: что известно о триумфаторах второго полуфинала Нацотбора

TVORCHI Евровидение - что известно о дуэте (фото: СТБ)

TVORCHI покорили судей песней, которая посвящалась проблемам экологии

Дуэт TVORCHI стали триумфаторами второго полуфинала Нацотбора на Евровидении 2020, который состоялся 15 февраля. В финал также прошли Дэвид Аксельрод и KHAYAT.

TVORCHI из Тернополя получили высшую оценку судей и зрителей на втором полуфинале Нацотбора - максимальные 8 баллов за композицию "Bonfire", которая посвящена проблемам экологии.

Дуэт состоит из Андрея Гуцуляка, который является саунд-продюсером, и Джеффри Кенни - вокалиста. Они исполняют песни на украинском и английском языках.

Отмечается, что Джеффри приехал из Нигерии на учебу. С основателем группы они познакомились довольно необычно. Андрей подошел к нему на улице, чтобы пообщаться и подтянуть свой уровень английского. Выяснилось, что у них много общего, а потому их случайная встреча переросла в дружбу.

За два года TVORCHI выпустили два альбома - The Parts и Disco Lights, а также участвовали в таких фестивалях как "Файне місто" (Тернопіль), Atlas Weekend (Киев), Ukrainian Song Project (Львов).

Их песня "Believe", клип на которую сняли за 100 долларов, набрала уже 949 тысяч просмотров на Youtube-канале, а также заняла 9 место в чартах Google Play в Украине.

На Нацотборе судьям понравилась песня, но у них были некоторые замечания. Например, Виталий Дроздов высказал комментарий касательно того, что номер не до конца продуман. А вот Тина Кароль посчитала, что в вокале была нестабильность. Свое мнение высказал и Андрей Данилко.

"Работает трек, ребята стараются. Все равно для меня это какой-то хороший клуб и мне даже захотелось что-то заказать. Это один из самых удачных треков Нацотбора, не напрягает, не думаешь, когда оно закончится", - сказал он.