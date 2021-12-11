Назван единственный фрукт, который уберегает от всех видов рака
Гранат - это уникальный фрукт, который не только вкусный, но и очень полезный. Этот продукт помогает предотвратить различные факторы риска заболеваний, включая высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина, окислительный стресс, гипергликемию и воспалительные процессы. Также он снижает риск развития онкологии.
Об этом сказано в исследовании Национального центра биотехнологической информации США.
Фрукт борется с раком
Доказано, что некоторые компоненты граната, такие как полифенолы, обладают потенциальным антиоксидантным, противовоспалительным и антиканцерогенным действием.
Антиоксидантный потенциал гранатового сока намного больше, чем у красного вина и зеленого чая.
Гранатовый сок может уменьшить окислительный стресс макрофагов, свободные радикалы и перекисное окисление липидов.
Кроме того, экстракт плодов граната предотвращает рост раковых клеток и вызывает их апоптоз, именно это носится его антиканцерогенным эффектам.
Чем еще полезен гранат
Также гранат способен снизить риски возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.
Фрукт также положительно влияет на репродуктивную систему, заживление ран и общий показатель холестерина. По словам ученых, положительное действие граната связано с влиянием различных биодоступных компонентов и метаболитов на экспрессию генов.
Обязательно включайте гранат в свой рацион и будьте здоровы!
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