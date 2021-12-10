Что лучше не дарить на Новый год: топ самых неудачных подарков

Декабрь - это предпраздничный месяц, а также время для того, чтобы подготовить новогодние подарки близким, друзьям, коллегам.

Читайте в нашем материале, что лучше не дарить, чтобы не попасть в неловкую ситуацию.

Не дарите домашних животных

Во-первых, это колоссальная ответственность, во-вторых, если человек восхищается животными на словах, это еще не значит, что он хочет зверя дома. Не попадайте в неприятную ситуацию с такими подарками, если вы точно не знаете, готов ли человек дома принять животное.

Одежда или аксессуары

Такие презенты могут быть непонятны человеком. К тому же, стиль и вкус - понятия очень субъективные. То, что нравится вам - не обязательно принесет удовольствие другому. Такие подарки уж точно лучше не дарить коллегам, иногда и совсем близкие люди предпочитают выбирать одежду самостоятельно и вы вряд ли сможете угодить.

Не дарите нижнее белье (фото: gazeta.ru)

Нижнее белье

Такой подарок допускается лишь в том случае, если вы состоите в отношениях с человеком, которому преподносите презент. Если хотите подарить что-то личное, то подумайте о домашних приятных мелочах. Это может быть банный халат, дорогие ароматические свечи, элегантная домашняя обувь.

Не дарите деньги в конверте

Дарить деньги - не лучшее решение. Не всем приятны такие подарки. Многие предпочитают, чтобы от подарка осталась память. Лучше подарите подарочный сертификат на услуги или покупки.

Не дарите деньги в конверте (фото: zabor.ua)

Никогда не передаривайте подарки

То, что вам подарили и вам не нужно - лучше отдать на благотворительность, но не дарить другому человеку в качестве подарка. Не старайтесь пристроить залежавшиеся парфюмерные наборы, неактуальные портмоне и шарфы, а еще старые новогодние сувениры.