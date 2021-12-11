Названий єдиний фрукт, який вберігає від усіх видів раку

Гранат - це унікальний фрукт, який не тільки смачний, але і дуже корисний. Цей продукт допомагає запобігти різним факторам ризику захворювань, включаючи високий кров'яний тиск, високий рівень холестерину, окислювальний стрес, гіперглікемію та запальні процеси. Також він знижує ризик розвитку онкології.

Про це сказано в дослідженні Національного центру біотехнологічної інформації США.

Фрукт бореться з раком

Доведено, що деякі компоненти граната, такі як поліфеноли, мають потенційну антиоксидантну, протизапальну і протизапальну дію.

Антиоксидантний потенціал гранатового соку набагато більше, ніж у червоного вина і зеленого чаю.

Гранатовий сік може зменшити окислювальний стрес макрофагів, вільні радикали і перекисне окислення ліпідів.

Крім того, екстракт плодів граната запобігає росту ракових клітин і викликає їх апоптоз, саме це носиться його антиканцерогенних ефектів.

Чим ще корисний гранат

Також гранат здатний знизити ризики виникнення серцево-судинних захворювань.

Фрукт також позитивно впливає на репродуктивну систему, загоєння ран і загальний показник холестерину. За словами вчених, позитивна дія граната пов'язана з впливом різних біодоступних компонентів і метаболітів на експресію генів.

Обов'язково включайте гранат у свій раціон і будьте здорові!