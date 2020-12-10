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Назван десерт для лечения похмелья: дешево и просто

Четверг 10 декабря 2020 07:32
Назван десерт для лечения похмелья: дешево и просто
Назван десерт для лечения похмелья (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

При сильном похмелье поможет полезный домашний десерт. Он прост в приготовлении, а все его ингредиенты доступны.

По словам врача-диетолога Анжелики Дюваль, вылечить похмелье помогут запеченные фрукты, а также пюре из них. Об этом пишет golos.ua.

Отлично подойдут при интоксикации организма алкоголем фруктовые пюре, а также запеченные в духовке груши и яблоки.

Секрет такого десерта прост: при его употреблении восстанавливается слизистая оболочка желудка. Кроме того, в течение дня полезно пить бульоны. Для этого лучше взять постное мясо - индейка, курица.

Назван десерт для лечения похмелья: дешево и просто

Печеное яблоко поможет от похмелья (фото: pixabay)

А вот плотный завтрак, который якобы может спасти от тяжелого похмелья, наоборот может усугубить состояние. Специалист говорит, что тяжелая и жирная пища лишь усилит нагрузку на печень.

Эксперт подчеркнула, что рацион в течение всего дня после злоупотребления спиртным должен быть легким.

От "классического" лекарства от похмелья - огуречного рассола - тоже следует отказаться. Он содержит много соли, а это может перегрузить почки.

"Главная задача заключается в восстановлении минералов и витаминов, поэтому стоит выпить тыквенный или конопляный протеин", - поделилась Дюваль.

Ранее врачи рассказали, в каком возрасте особенно опасно употреблять алкоголь, потому что это чревато необратимыми последствиями.

Также ученые создали специальный раствор, который поможет избавиться от похмелья.

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