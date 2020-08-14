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Ученые выяснили, как бороться с жутким похмельем: поможет специальный раствор

Пятница 14 августа 2020 20:15
Ученые выяснили, как бороться с жутким похмельем: поможет специальный раствор
Ученые назвали средство от похмелья (фото: freepik)
Автор: Styler

Ученые нашли чудодейственное средство от похмельного синдрома

Ученые пришли к интересному открытию, связанному с похмельным синдромом, от которого в той или иной степени страдают люди после бурного вечера. В США решили набрать группы добровольцев, которым дали выпить специальный раствор.

Всего в эксперименте участвовало 214 человек в возрасте от 18 до 65 лет. Об этом пишет Рsychcentra со ссылкой на MedicalXpress.

Ровно за 45 минут до начала употребления спиртного, а также сразу же после окончания "застолья" людям дали три разных вида растворов.

Первая группа получила 7,5 процентный раствор с растительными экстрактами корня имбиря, кактуса опунции, барбадосской вишни, гинкго билоба, а также с такими элементами и веществами, как магний, калий, цинк, бикарбонат натрия, рибофлавин, фолиевая кислота и тиамин, инулин и стевиолгликозиды.

Вторая группа приняла раствор с теми же элементами, но без растительных экстрактов.

Третья группа, как и полагается в таких экспериментах, получила плацебо.

Отметим, что до и после употребления спиртного у добровольцев замерили давление и взяли анализы мочи и крови. Данные о состоянии участников эксперимента ученые собрали спустя 12 часов.

Как оказалось, интенсивность похмелья - как по самочувствию, так и по анализам - у трех групп была разной.

Лучше всего себя чувствовали те, кто выпил эликсир с растительными экстрактами и другими элементами. У них уменьшилась головная боль по сравнению с участниками, принявшими плацебо, на 34%. Тошнота сократилась на 42%, беспокойство - на 41%, чувство безразличия - на 27%. А вот вторая группа не заметила особых улучшений.

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