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Названий десерт для лікування похмілля: дешево і просто

Четвер 10 грудня 2020 07:32
Названий десерт для лікування похмілля: дешево і просто
Названий десерт для лікування похмілля (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

При сильному похміллі допоможе корисний домашній десерт. Він простий у приготуванні, а всі його інгредієнти доступні.

За словами лікаря-дієтолога Анжеліки Дюваль, вилікувати похмілля допоможуть запечені фрукти, а також пюре з них. Про це пише golos.ua.

Відмінно підійдуть при інтоксикації організму алкоголем фруктові пюре, а також запечені в духовці груші та яблука.

Секрет такого десерту простий: при його вживанні відновлюється слизова оболонка шлунка. Крім того, протягом дня корисно пити бульйони. Для цього краще взяти пісне м'ясо - індичку, курку.

Названий десерт для лікування похмілля: дешево і просто

Печене яблуко допоможе від похмілля (фото: pixabay)

А ось щільний сніданок, який нібито може врятувати від важкого похмілля, навпаки, може погіршити стан. Фахівець каже, що важка жирна їжа лише посилить навантаження на печінку.

Експерт підкреслила, що раціон протягом всього дня після зловживання спиртним повинен бути легким.

Від "класичних" ліків від похмілля - огіркового розсолу - теж слід відмовитися. Він містить багато солі, а це може перевантажити нирки.

"Головне завдання полягає у відновленні мінералів і вітамінів, тому варто випити гарбузовий або конопляний протеїн", - поділилася Дюваль.

Раніше лікарі розповіли, в якому віці особливо небезпечно вживати алкоголь, тому що це загрожує незворотними наслідками.

Також вчені створили спеціальний розчин, який допоможе позбавитися від похмілля.

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