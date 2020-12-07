В каком возрасте чрезвычайно опасно пить алкоголь: последствия необратимы

В каком возрасте чрезвычайно опасно пить алкоголь (фото: freepik)

Алкоголь плохо влияет на работу всего организма, особенно если им злоупотреблять. Но в определенном возрасте спиртное особенно чревато последствиями.

В одном из исследований ученые выяснили, в какие периоды жизни мозг слишком чувствителен к токсическому воздействию алкоголя, пишет health.comments.

Эксперты говорят, что самый опасный возраст - с 15 до 19 лет. Но, как показывает практика, именно в этом возрасте подростки начинают пробовать алкоголь.

Эта привычка может негативно сказаться на работе головного мозга, а также внести разлад в психологическое состояние.

А вот у людей после 20 лет алкоголь может вызвать такие необратимые последствия, как риск развития деменции, то есть возрастного слабоумия.

От спиртных напитков также стоит отказаться людям, старше 65 лет, опять же таки из-за риска деменции. Ученые говорят, что в этом возрасте даже небольшие дозы алкоголя могут вызывать повреждение мозга.

Но, пожалуй, опаснее всего пить алкоголь при беременности. Ведь это чревато серьезными отклонениями у будущего ребенка. Поэтому беременным стоит полностью отказаться от спиртных напитков.

Ранее ученые нашли алкоголь, который может быть полезен для здоровья женщин, особенно в определенном возрасте.

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