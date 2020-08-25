Назван алкогольный напиток, который замедляет старение

Ученые назвали алкогольный напиток, который может замедлить старение человеческого организма. Речь идет про любимое многими красное вино.

Такой вывод сделала группа ученых из Университетского колледжа в Лондоне, пишет Changeua со ссылкой на исследования.

Ученые уверяют, что умеренное количество красного вина может производить антивозрастной эффект. Таким свойствам вино обязано чудо-веществу под названием ресвератрол. Вещество содержится в большом количестве в кожуре винограда.

"Данный компонент стимулирует активацию в организме белка сиртуина, который замедляет процесс старения и устраняет повреждения ДНК", - сказано в выводах ученых.

Генри Байеле, один из авторов исследования, говорит, что белок сиртуин может увеличивать продолжительность жизни, предотвращая или замедляя начало заболеваний.

В частности, речь идет про сахарный диабет 2 типа, остеопороз, метаболический синдром, болезнь Альцгеймера и сердечно-сосудистые заболевания.

А вот если переборщить с ресвератролом, эффект будет обратным. Поэтому специалисты советуют не увлекаться красным вином - одного бокала в день будет достаточно.

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