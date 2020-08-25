Названий алкогольний напій, який уповільнює старіння

Вчені назвали алкогольний напій, який може уповільнити старіння людського організму. Мова йде про улюблене багатьма червоне вино.

Такий висновок зробила група вчених з Університетського коледжу в Лондоні, пише Changeua з посиланням на дослідження.

Вчені запевняють, що помірна кількість червоного вина може чинити антивіковий ефект. Таким властивостям вино зобов'язане диво-речовині під назвою ресвератрол. Речовина міститься у великій кількості в шкірці винограду.

"Цей компонент стимулює активацію в організмі білка сіртуїну, який уповільнює процес старіння та усуває пошкодження ДНК", - сказано у висновках вчених.

Генрі Байєле, один з авторів дослідження, говорить, що білок сиртуїн може збільшувати тривалість життя, запобігаючи або сповільнюючи початок захворювань.

Зокрема, мова йде про цукровий діабет 2 типу, остеопороз, метаболічний синдром, хворобу Альцгеймера, серцево-судинні захворювання.

А ось якщо переборщити з ресвератролом, ефект буде зворотним. Тому фахівці радять не захоплюватися червоним вином - одного келиха в день буде достатньо.

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