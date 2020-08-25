ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Назван алкогольный напиток, который замедляет старение

Вторник 25 августа 2020 11:15
Назван алкогольный напиток, который замедляет старение
Этот алкоголь может замедлить старение (фото: freepik)
Автор: Styler

Ученые рассказали про полезные свойства популярного алкогольного напитка

Ученые назвали алкогольный напиток, который может замедлить старение человеческого организма. Речь идет про любимое многими красное вино.

Такой вывод сделала группа ученых из Университетского колледжа в Лондоне, пишет Changeua со ссылкой на исследования.

Ученые уверяют, что умеренное количество красного вина может производить антивозрастной эффект. Таким свойствам вино обязано чудо-веществу под названием ресвератрол. Вещество содержится в большом количестве в кожуре винограда.

"Данный компонент стимулирует активацию в организме белка сиртуина, который замедляет процесс старения и устраняет повреждения ДНК", - сказано в выводах ученых.

Генри Байеле, один из авторов исследования, говорит, что белок сиртуин может увеличивать продолжительность жизни, предотвращая или замедляя начало заболеваний.

В частности, речь идет про сахарный диабет 2 типа, остеопороз, метаболический синдром, болезнь Альцгеймера и сердечно-сосудистые заболевания.

А вот если переборщить с ресвератролом, эффект будет обратным. Поэтому специалисты советуют не увлекаться красным вином - одного бокала в день будет достаточно.

Ранее мы писали, что ученые назвали алкогольный напиток, который очень полезен для костей.

Также сообщалось, что ученые выяснили, как бороться с жутким похмельем. В этом поможет специальный раствор.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины алкоголь
Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь