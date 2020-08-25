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Названий алкогольний напій, який уповільнює старіння

Вівторок 25 серпня 2020 11:15
Названий алкогольний напій, який уповільнює старіння
Цей алкоголь може уповільнити старіння (фото: freepik)
Автор: Styler

Вчені розповіли про корисні властивості популярного алкогольного напою

Вчені назвали алкогольний напій, який може уповільнити старіння людського організму. Мова йде про улюблене багатьма червоне вино.

Такий висновок зробила група вчених з Університетського коледжу в Лондоні, пише Changeua з посиланням на дослідження.

Вчені запевняють, що помірна кількість червоного вина може чинити антивіковий ефект. Таким властивостям вино зобов'язане диво-речовині під назвою ресвератрол. Речовина міститься у великій кількості в шкірці винограду.

"Цей компонент стимулює активацію в організмі білка сіртуїну, який уповільнює процес старіння та усуває пошкодження ДНК", - сказано у висновках вчених.

Генрі Байєле, один з авторів дослідження, говорить, що білок сиртуїн може збільшувати тривалість життя, запобігаючи або сповільнюючи початок захворювань.

Зокрема, мова йде про цукровий діабет 2 типу, остеопороз, метаболічний синдром, хворобу Альцгеймера, серцево-судинні захворювання.

А ось якщо переборщити з ресвератролом, ефект буде зворотним. Тому фахівці радять не захоплюватися червоним вином - одного келиха в день буде достатньо.

Раніше ми писали, що вчені назвали алкогольний напій, який дуже корисний для кісток.

Також повідомлялося, що вчені з'ясували, як боротися з моторошним похміллям. У цьому допоможе спеціальний розчин.

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