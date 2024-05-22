UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Назустріч сонцю. В Чорнобилі показали благородну тварину, яка вийшла погрітись

В Чорнобилі помітили оленицю (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Чорнобилі весна в самому розпалі. Сонцю й теплу радіють всі тварини, які проживають у зоні відчуження.

На світлину потрапила олениця, яка радіє сонцю, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку заповідника.

Що відомо про оленів у Чорнобилі

"Назустріч сонцю. Олениця задоволена. Навколо багато зелені, трави і молодих гілочок. Не відходячи далеко, за деревами, видніється водопій: очевидно, постарались весняні дощики", - написали під світлиною.

Олениця в Чорнобилі потрапила на фото (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

В Україні ці тварини мешкають у Карпатах та Криму, а взагалі живуть олені в лісах, степах та пустелях, тримаючись прирічкової рослинності. Їдять вони не менше, ніж 300 видів рослин, головним чином траву, листя і пагони, гриби.

В неволі олені живуть 25-27 років, інколи навіть 30. В природних умовах, як правило, 12-14 років. Самки живуть довше, ніж самці.

До речі, олені, які живуть в жаркому екваторіальному кліматі, не скидають свої роги, а тварини тропічних широт скидають роги нерегулярно, раз в декілька років. А ось як раз олені, що мешкають в помірному поясі, позбавляються від непотрібної частини тіла щорічно.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЧорнобильТварини