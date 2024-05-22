Навстречу солнцу. В Чернобыле показали благородное животное

Что известно об оленях в Чернобыле

"Навстречу солнцу. Самка оленя довольна. Вокруг много зелени, травы и молодых веточек. Не отходя далеко, за деревьями, виднеется водопой: очевидно, постарались весенние дожди", - написали под фотографией.

Самка оленя в Чернобыле попала на фото (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

В Украине эти животные живут в Карпатах и Крыму, а вообще живут олени в лесах, степях и пустынях, держась приречной растительности. Едят они не менее 300 видов растений, главным образом траву, листья и побеги, грибы.

В неволе олени живут 25-27 лет, иногда даже 30. В естественных условиях, как правило, 12-14 лет. Самки живут дольше самцов.

Кстати, олени, живущие в жарком экваториальном климате, не сбрасывают свои рога, а животные тропических широт сбрасывают рога нерегулярно, раз в несколько лет. А вот как раз олени, обитающие в умеренном поясе, избавляются от ненужной части тела ежегодно.