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Називав росіянина братом. Мешканця Верховини затримали за листування з російським військовим

Чоловік поширював російські відео, і тепер йому загрожує в'язниця (фото: facebook.com/ssu.ivanofrankivsk)
Автор: Юлія Гаюк

В Івано-Франківській області затримали чоловіка за перегляд і поширення російських відео в соціальних мережах. Він називав росіян братами, а тепер за це йому загрожує ув'язнення до 8 років.

Про це повідомляють на сторінці Управління СБУ в Івано-Франківській області у Facebook.

Деталі скандального інциденту

38-річного мешканця Верховини було затримано за перегляд і поширення російських відео у Facebook. Він публікував агітаційні відео з TikTok із хештегами "ZOV", "россия", "запутина" тощо.

"Пафосні відеоролики, які він розміщував, вихваляли та прославляли вояків російської ПВК "Вагнер", політичне керівництво РФ та інші військові підрозділи країни-агресора", - йдеться в повідомленні правоохоронців.

Публікації на сторінці звинуваченого (фото: facebook.com/ssu.ivanofrankivsk)

У звинуваченого провели обшуки, під час яких виявили листування з російським військовим. Українець називав його братом, бажав удачі та писав проросійські гасла.

Листування українця з росіянином (фото: facebook.com/ssu.ivanofrankivsk)

Зараз чоловіка затримали та оголошують запобіжний захід.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за частиною 3 статті 436-2 КК України. Вона говорить про виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України.

За такі дії чоловіку загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без неї. Остаточне рішення винесе суд.

Обшуки СБУ у звинуваченого (фото: facebook.com/ssu.ivanofrankivsk)

Раніше ми розповідали, як у Криму дівчину змусили перепрошувати за намальований герб України.

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