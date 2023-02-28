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"Крутила роман з російським офіцером": у мережі розповіли про колаборантів, які спокійно живуть під Києвом

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Київська області, Вівторок 28 лютого 2023 12:51
"Крутила роман з російським офіцером": у мережі розповіли про колаборантів, які спокійно живуть під Києвом Місцеві жителі під Києвом допомагали окупантам (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Російські військові 25 лютого 2022 року повністю захопили село Димер Київської області. В окупації селище було 35 днів. За цей час багато місцевих допомагали окупантам.

Про це розповіли у Telegram-каналі "Громади Київщини".

Роман з російським військовим

Мешканець Димера розповів, що у селі досі спокійно собі живуть люди, які годували російську армію під час окупації.

До того ж в одній родині "молода дочка навіть крутила роман з російським офіцером". Також вона зливала дані про патріотичних сусідів і навіть однокласниць, які її ображали раніше в школі.

"Фактично в Димері виник такий поділ населення. Бо хтось допомагав ЗСУ, крав російські бензовози, повідомляв місця розташування їх сил нашим ЗСУ, а дехто співпрацював", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зараз дуже багато відомо історій про колаборантів, які продовжують жити у Димері. Однак, доказів про багатьох нема, але місцеві всю правду знають.

Куди повідомити про колаборантів

Правоохоронці запустили чат-бот для отримання інформації про зрадників та колаборантів. Щоб повідомити про колаборантів онлайн, необхідно:

  • зайти до чату "єВорог" з головного екрана застосунку Дія або за посиланням у Telegram;
  • виберіть опцію "Повідомити про колаборантів";
  • вкажіть їх геолокацію та додайте фото або відео: опишіть, чому ви вважаєте людину колаборантом та подробиці її допомоги ворогові;
  • якщо вам не вдалося зняти колаборант на камеру, надсилайте заявку лише з текстом. Однак розкажіть про всі подробиці.

Нещодавно СБУ викрила "волонтерів", які наводили ракети на лікарні.

Також ми писали, що Коля Сєрга в Одесі допомагав ловити колаборантів.

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