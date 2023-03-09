Называл россиянина братом. Жителя Верховины задержали за переписку с российским военным

В Ивано-Франковской области задержан мужчина за просмотр и распространение российских видео в социальных сетях. Он называл русских братьями, а теперь ему грозит заключение до 8 лет.
Об этом сообщают на странице Управления СБУ в Ивано-Франковской области в Facebook.
38-летний житель Верховины был задержан за просмотр и распространение российских видео в Facebook. Он публиковал агитационные видео с TikTok с хэштегами "ZOV", "Россия", "запутина" и т.д.
"Пафосные видеоролики, которые он размещал, восхваляли и прославляли воинов российского ЧВК "Вагнер", политическое руководство РФ и другие военные подразделения страны-агрессора", - говорится в сообщении правоохранителей.
Публикации на странице обвиняемого (фото: facebook.com/ssu.ivanofrankivsk)
У обвиняемого провели обыски, во время которых обнаружили переписку с российским военным. Украинец называл его братом, желал удачи и писал пророссийские лозунги.
Переписка украинца с россиянином (фото: facebook.com/ssu.ivanofrankivsk)
Сейчас мужчину задержали и объявляют мера пресечения.
Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по части 3 статьи 436-2 УК Украины. Она говорит об оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины.
За такие действия мужчине грозит от 5 до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без нее. Окончательное решение вынесет суд.
Обыски СБУ у обвиняемого (фото: facebook.com/ssu.ivanofrankivsk)
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